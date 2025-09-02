ميتا تستعد لإطلاق الجيل الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"

الوكيل الإخباري- تعمل شركة ميتا على إطلاق النسخة المحسّنة Llama 4.X من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، قبل نهاية هذا العام، ضمن جهود وحدة الذكاء الفائق الجديدة Meta Superintelligence Labs (MSL).

اضافة اعلان



🔹 النموذج الجديد يُطوّره فريق داخل مجموعة TBD التابعة لـ MSL

🔹 الهدف: تحسين قدرات النموذج في البرمجة، التفكير المنطقي، واتباع التعليمات

🔹 يأتي التطوير بعد انتقادات واجهها إصدار Llama 4 (الذي شمل "سكاوت" و"مافريك") في أبريل 2025، بسبب أدائه غير المرضي في بعض المهام العملية



الميزة المرتقبة من Llama 4.X هي تقديم تحسينات تقنية دقيقة تعزز من قدرة النماذج على أداء المهام الذكية المعقدة بشكل أكثر فعالية.