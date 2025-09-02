ميتا تستعد لإطلاق الجيل الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"

🔹 النموذج الجديد يُطوّره فريق داخل مجموعة TBD التابعة لـ MSL
🔹 الهدف: تحسين قدرات النموذج في البرمجة، التفكير المنطقي، واتباع التعليمات
🔹 يأتي التطوير بعد انتقادات واجهها إصدار Llama 4 (الذي شمل "سكاوت" و"مافريك") في أبريل 2025، بسبب أدائه غير المرضي في بعض المهام العملية
الميزة المرتقبة من Llama 4.X هي تقديم تحسينات تقنية دقيقة تعزز من قدرة النماذج على أداء المهام الذكية المعقدة بشكل أكثر فعالية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
