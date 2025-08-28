ميزة الاسترداد السريع في ويندوز 11.. وداعا لفشل التشغيل

كيف تعمل الميزة؟
عند فشل تشغيل الكمبيوتر عدة مرات:
يدخل تلقائيًا إلى بيئة الاسترداد.
يتصل بالإنترنت ويرسل بيانات التشخيص إلى مايكروسوفت.
إذا تم التعرف على المشكلة، يتم تنزيل الإصلاح وتطبيقه تلقائيًا عبر Windows Update.
إذا نجح الإصلاح، يُعاد تشغيل الجهاز بشكل طبيعي. وإذا فشل، يعيد المحاولة تلقائيًا.
التوفر:
مفعّلة تلقائيًا على أجهزة Windows 11 Home.
تتطلب تفعيلًا يدويًا على Windows 11 Pro والإصدارات الأعلى.
لتفعيل الميزة يدويًا:
افتح الإعدادات.
اختر النظام.
انتقل إلى الاسترداد.
فعّل خيار الاسترداد السريع للجهاز.
الميزة تُعد جزءًا من مبادرة "مرونة ويندوز"، وهي مصممة للتعامل مع الأعطال واسعة النطاق بكفاءة وذكاء أكبر من الطرق التقليدية.
-
أخبار متعلقة
-
يوتيوب ميوزيك يحتفل بعيده العاشر بإضافة خصائص جديدة لمنافسة سبوتيفاي
-
"WirelessTap".. تقنية جديدة تثير مخاوف من التنصت عبر اهتزازات سماعة الهاتف
-
بطاقات SD القديمة.. استخدامات مفيدة رغم سعتها الصغيرة
-
أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"
-
احذر فخ الرسائل النصية.. كيف تتجنب سرقة بياناتك؟
-
تسريبات تكشف ملامح أول هاتف قابل للطي من آبل
-
اختراق ضخم لشركة غوغل يهدد 2.5 مليار مستخدم لـ "Gmail"
-
الصحة الرقمية.. أبل تستعد لإطلاق خدمة طبيب الذكاء الاصطناعي