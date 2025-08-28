الخميس 2025-08-28 03:16 م
 

ميزة الاسترداد السريع في ويندوز 11.. وداعا لفشل التشغيل

5656655
تعبيرية
 
الخميس، 28-08-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   طرحت مايكروسوفت ميزة جديدة في ويندوز 11 تُدعى Quick Machine Recovery، ضمن تحديث أغسطس 2025 (للإصدار 24H2 وما بعده)، تتيح إصلاح مشاكل بدء التشغيل تلقائيًا باستخدام السحابة، بهدف تقليل التوقفات وتقليل التدخل اليدوي.

اضافة اعلان


كيف تعمل الميزة؟
عند فشل تشغيل الكمبيوتر عدة مرات:
يدخل تلقائيًا إلى بيئة الاسترداد.
يتصل بالإنترنت ويرسل بيانات التشخيص إلى مايكروسوفت.
إذا تم التعرف على المشكلة، يتم تنزيل الإصلاح وتطبيقه تلقائيًا عبر Windows Update.
إذا نجح الإصلاح، يُعاد تشغيل الجهاز بشكل طبيعي. وإذا فشل، يعيد المحاولة تلقائيًا.


التوفر:
مفعّلة تلقائيًا على أجهزة Windows 11 Home.
تتطلب تفعيلًا يدويًا على Windows 11 Pro والإصدارات الأعلى.


لتفعيل الميزة يدويًا:
افتح الإعدادات.
اختر النظام.
انتقل إلى الاسترداد.
فعّل خيار الاسترداد السريع للجهاز.


الميزة تُعد جزءًا من مبادرة "مرونة ويندوز"، وهي مصممة للتعامل مع الأعطال واسعة النطاق بكفاءة وذكاء أكبر من الطرق التقليدية.

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة

فلسطين 71 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وزارة النقل

أخبار محلية ورشة في وزارة النقل حول النافذة الوطنية الواحدة

9

مناسبات أحمد الرفاعي..مبارك الماجستير

ى

المرأة والجمال 5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه

بر

فن ومشاهير بعد نجاحه في علاجها.. من هو الطبيب الفلسطيني أيمن الآغا الذي شكرته أنغام؟

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية 43 محاميا يؤدون اليمين القانونية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "نقطة ابتكار"

أخبار محلية العيسوي: الملك وولي العهد يعززان دور الشباب في الابتكار والريادة

لالا

تكنولوجيا يوتيوب ميوزيك يحتفل بعيده العاشر بإضافة خصائص جديدة لمنافسة سبوتيفاي



 
 





الأكثر مشاهدة