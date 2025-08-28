ميزة الاسترداد السريع في ويندوز 11.. وداعا لفشل التشغيل

الوكيل الإخباري- طرحت مايكروسوفت ميزة جديدة في ويندوز 11 تُدعى Quick Machine Recovery، ضمن تحديث أغسطس 2025 (للإصدار 24H2 وما بعده)، تتيح إصلاح مشاكل بدء التشغيل تلقائيًا باستخدام السحابة، بهدف تقليل التوقفات وتقليل التدخل اليدوي.

كيف تعمل الميزة؟

عند فشل تشغيل الكمبيوتر عدة مرات:

يدخل تلقائيًا إلى بيئة الاسترداد.

يتصل بالإنترنت ويرسل بيانات التشخيص إلى مايكروسوفت.

إذا تم التعرف على المشكلة، يتم تنزيل الإصلاح وتطبيقه تلقائيًا عبر Windows Update.

إذا نجح الإصلاح، يُعاد تشغيل الجهاز بشكل طبيعي. وإذا فشل، يعيد المحاولة تلقائيًا.



التوفر:

مفعّلة تلقائيًا على أجهزة Windows 11 Home.

تتطلب تفعيلًا يدويًا على Windows 11 Pro والإصدارات الأعلى.



لتفعيل الميزة يدويًا:

افتح الإعدادات.

اختر النظام.

انتقل إلى الاسترداد.

فعّل خيار الاسترداد السريع للجهاز.



الميزة تُعد جزءًا من مبادرة "مرونة ويندوز"، وهي مصممة للتعامل مع الأعطال واسعة النطاق بكفاءة وذكاء أكبر من الطرق التقليدية.