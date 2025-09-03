ميزة خفية في آيفون تكشف من استخدم هاتفك بدون علمك

عند تفعيل الميزة، تُسجل تفاصيل دقيقة حول استخدام التطبيقات، أوقات تشغيلها، وعدد مرات التقاط الهاتف، مما يتيح لك كشف أي نشاط غير معتاد أو استخدام خارج أوقاتك المعتادة.
كيف تستخدمها؟
اذهب إلى "الإعدادات" > "سكرين تايم"
قم بتفعيل الميزة
راجع سجل التطبيقات وأوقات الاستخدام
الميزة لا تعمل بأثر رجعي، لذلك يجب تفعيلها مسبقًا لتبدأ بجمع البيانات.
مزايا إضافية:
وضع قيود على مدة استخدام التطبيقات.
تقييد التواصل مع جهات معينة.
إخفاء المحتوى الحساس.
تحديد مسافة آمنة لاستخدام الهاتف لحماية العينين.
تُعد هذه الخاصية أداة فعالة لتعزيز الأمان الرقمي، واكتشاف الاستخدام غير المصرح به للهاتف بسهولة.
