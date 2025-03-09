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نظام تشغيل جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مؤتمر MWC 2025

غ
تعبيرية
 
الأحد، 09-03-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري-   في معرض المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2025) في برشلونة، عرضت شركة "Newnal" الناشئة من كوريا الجنوبية نظام تشغيل مبتكر للهواتف الذكية يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مساعد شخصي يشبه مالك الهاتف.

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النظام الجديد، الذي يعتمد على تقنية البلوكشين، يستخدم البيانات السابقة والحالية للمستخدم لإنشاء أفتار يشبهه في الشكل والسلوك. يعمل المساعد الذكي على التعلم المستمر من المستخدم، ويشبهه في تصرفاته وردود أفعاله، حتى أنه "يكبر" مع مرور الوقت.


النظام يتيح الوصول إلى التطبيقات الشخصية مثل "إنستغرام" و"Gmail"، لتكوين قاعدة معرفية مخصصة للمستخدم. وعلى عكس تقنيات الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل "شات جي بي تي"، يعتمد نظام "Newnal OS" على بيانات المستخدم بشكل حصري، مما يجعل تجربة كل فرد فريدة.


على الرغم من أن التفاصيل حول النظام ما تزال محدودة، فإن هذه التقنية قد تكون بداية لتطورات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة.

 

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