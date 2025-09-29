هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة YouTube Music عن بدء اختبار ميزة تفاعلية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تقديم معلومات وقصص عن الفنانين والمحتوى الموسيقي، من خلال مضيفين افتراضيين يظهرون بالتزامن مع الاستماع.

🔸 الميزة قيد التجربة حاليًا عبر مركز YouTube Labs، وتتوفر لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، دون الحاجة لاشتراك مدفوع.

🔸 الخطوة تُعد منافسة مباشرة لـSpotify، التي أطلقت سابقًا منسّقًا موسيقيًا ذكيًا.

🔸 يأتي ذلك ضمن توسع يوتيوب في استخدام أدوات GenAI، سواء في التوصيات أو توليد المحتوى عبر Shorts والبحث الذكي.



ورغم التقدم، أكدت المنصة أنها تُشدد على ضبط المحتوى المزيّف وتحديث السياسات للحفاظ على مصداقية المنصة.