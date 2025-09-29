هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"

🔸 الميزة قيد التجربة حاليًا عبر مركز YouTube Labs، وتتوفر لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، دون الحاجة لاشتراك مدفوع.
🔸 الخطوة تُعد منافسة مباشرة لـSpotify، التي أطلقت سابقًا منسّقًا موسيقيًا ذكيًا.
🔸 يأتي ذلك ضمن توسع يوتيوب في استخدام أدوات GenAI، سواء في التوصيات أو توليد المحتوى عبر Shorts والبحث الذكي.
ورغم التقدم، أكدت المنصة أنها تُشدد على ضبط المحتوى المزيّف وتحديث السياسات للحفاظ على مصداقية المنصة.
-
أخبار متعلقة
-
حيل لحل أهم مشاكل آيفون مع "آي أو إس 26"
-
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل
-
جوجل تطلق نسخة جديدة من تطبيق "Home" لمستخدمي آيفون
-
لحماية المستخدمين.. مايكروسوفت تضيف ميزة أمنية جديدة في متصفح إيدج
-
مستخدمو آيفون يشتكون من ضعف البطارية بعد تحديث iOS 26.. وأبل توضح السبب
-
وداعًا للفوضى الرقمية… الذكاء الاصطناعي يرتب الصور في "ويندوز 11"
-
للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل
-
تصميم جديد لقائمة "ابدأ" في ويندوز 11 بميزات مرنة