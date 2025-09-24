هل أخفقت آبل في اختبار شريحة N1؟ مشاكل iPhone 17 التقنية تتصاعد

ووفقًا لموقع How To Geek، يُرجح أن السبب وراء هذه المشاكل هو شريحة الاتصال الجديدة "N1" التي طورتها آبل داخليًا لأول مرة لهذا الجيل من الهواتف. وتشير الملاحظات إلى أن المشاكل تظهر فقط في جميع طرازات آيفون 17، ولا تؤثر على الإصدارات الأقدم، ما يعني أن المشكلة قد تكون مرتبطة بالشريحة أو توافقها مع نظام iOS 26.
حتى الآن، لم تصدر آبل تصريحًا رسميًا حول الأمر، لكن من المتوقع أن تعالج المشكلة بتحديث برمجي مستقبلي، خصوصًا وأن مثل هذه العقبات شائعة في الجيل الأول من الابتكارات الجديدة.
