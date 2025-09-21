هل اخترق حسابك على إنستغرام؟.. إليك الحل

اضغط على "Forgot Password" عبر صفحة تسجيل الدخول.
سيصلك رابط على بريدك أو هاتفك لإعادة تعيين كلمة السر.
- تم تغيير الإيميل أو الهاتف؟
اختر "Need more help".
أرسل طلب رسمي يتضمن صورة أو فيديو سيلفي للتحقق من هويتك.
- افحص بريدك الأصلي
ابحث عن رسالة من إنستغرام فيها خيار "Revert this change" لإلغاء تغيير الإيميل.
- بعد الاسترجاع: فعّل المصادقة الثنائية (2FA)
استقبل كود تأكيد عبر رسالة أو تطبيق مثل Google Authenticator لزيادة الأمان.
- فشلت كل الطرق؟
ادخل على مركز الدعم الخاص بإنستغرام وقدّم بلاغًا مفصلًا مع إثبات الهوية.
نصيحة وقائية: لا تضغط على روابط مشبوهة، واحذر من الرسائل التي تطلب بياناتك الشخصية.
