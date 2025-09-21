الأحد 2025-09-21 01:24 م
 

هل اخترق حسابك على إنستغرام؟.. إليك الحل

25
تعبيرية
 
الأحد، 21-09-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   سرقة حسابات إنستغرام أصبحت من أكثر المشاكل شيوعًا في العالم العربي، حيث يستخدمها المخترقون في الابتزاز أو النصب الإلكتروني. لكن لحسن الحظ، يوفّر التطبيق عدة طرق فعالة لاسترجاع الحساب بسرعة وأمان، بشرط التحرك السريع واتباع الخطوات الصحيحة.

اضافة اعلان

 

- هل نسيت كلمة السر؟
اضغط على "Forgot Password" عبر صفحة تسجيل الدخول.
سيصلك رابط على بريدك أو هاتفك لإعادة تعيين كلمة السر.


- تم تغيير الإيميل أو الهاتف؟
اختر "Need more help".
أرسل طلب رسمي يتضمن صورة أو فيديو سيلفي للتحقق من هويتك.


- افحص بريدك الأصلي
ابحث عن رسالة من إنستغرام فيها خيار "Revert this change" لإلغاء تغيير الإيميل.


- بعد الاسترجاع: فعّل المصادقة الثنائية (2FA)
استقبل كود تأكيد عبر رسالة أو تطبيق مثل Google Authenticator لزيادة الأمان.


- فشلت كل الطرق؟
ادخل على مركز الدعم الخاص بإنستغرام وقدّم بلاغًا مفصلًا مع إثبات الهوية.


نصيحة وقائية: لا تضغط على روابط مشبوهة، واحذر من الرسائل التي تطلب بياناتك الشخصية.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علما الصين والولايات المتحدة

عربي ودولي أعضاء من مجلس النواب الأميركي يزورون الصين لدعم استقرار العلاقات

ر

طب وصحة اختبار بسيط يكشف حالتك صحتك: كم دقيقة تستطيع الوقوف على ساق واحدة؟

332

فن ومشاهير "سقوط الأسد".. محور الأعمال الرمضانية السورية 2026

قلق

فيديو الوكيل ما مدى خطورة تهكير حسابك البنكي من خلال حوالة كليك؟

يل

طب وصحة ستوكهولم تقدم للعالم نموذجاً بديلاً لمكافحة التدخين

علم سوريا يرفرف فوق حديقة تشرين في دمشق

عربي ودولي الرئيس السوري يشارك بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

1

فيديو الوكيل هل يمكن استخدام خدمة كليك خارج الأردن؟.... تعرف على مزايا كليك بلس

فل

فيديو الوكيل بعد شكوى وصلت عبر برنامج الوكيل.. انارة طريق الحزام /البوليتكنك



 
 





الأكثر مشاهدة