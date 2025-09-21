هل اخترق حسابك على إنستغرام؟.. إليك الحل

الوكيل الإخباري- سرقة حسابات إنستغرام أصبحت من أكثر المشاكل شيوعًا في العالم العربي، حيث يستخدمها المخترقون في الابتزاز أو النصب الإلكتروني. لكن لحسن الحظ، يوفّر التطبيق عدة طرق فعالة لاسترجاع الحساب بسرعة وأمان، بشرط التحرك السريع واتباع الخطوات الصحيحة.



- هل نسيت كلمة السر؟

اضغط على "Forgot Password" عبر صفحة تسجيل الدخول.

سيصلك رابط على بريدك أو هاتفك لإعادة تعيين كلمة السر.



- تم تغيير الإيميل أو الهاتف؟

اختر "Need more help".

أرسل طلب رسمي يتضمن صورة أو فيديو سيلفي للتحقق من هويتك.



- افحص بريدك الأصلي

ابحث عن رسالة من إنستغرام فيها خيار "Revert this change" لإلغاء تغيير الإيميل.



- بعد الاسترجاع: فعّل المصادقة الثنائية (2FA)

استقبل كود تأكيد عبر رسالة أو تطبيق مثل Google Authenticator لزيادة الأمان.



- فشلت كل الطرق؟

ادخل على مركز الدعم الخاص بإنستغرام وقدّم بلاغًا مفصلًا مع إثبات الهوية.



نصيحة وقائية: لا تضغط على روابط مشبوهة، واحذر من الرسائل التي تطلب بياناتك الشخصية.