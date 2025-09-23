الثلاثاء 2025-09-23 01:48 م
 

واتساب يختبر ميزة لكتم إشارات "@الجميع" في المحادثات الجماعية

تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-09-2025 01:31 م

الوكيل الإخباري-   يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد تتيح كتم إشعارات "@الجميع" داخل المجموعات، للحد من الإزعاج الناتج عن التنبيهات الجماعية المتكررة.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، ظهرت الميزة في النسخة التجريبية 2.25.27.1، وتسمح للمستخدمين بتعطيل إشارات الجميع بشكل مستقل عن كتم المحادثة بالكامل.


الميزة لا تزال قيد التطوير، ولم تُطرح حتى الآن حتى لمختبري النسخ التجريبية، لكن يُتوقع إطلاقها قريبًا ضمن تحديثات واتساب القادمة.

 

اليوم السابع 

 
 
