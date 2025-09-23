واتساب يختبر ميزة لكتم إشارات "@الجميع" في المحادثات الجماعية

ووفقًا لموقع WABetaInfo، ظهرت الميزة في النسخة التجريبية 2.25.27.1، وتسمح للمستخدمين بتعطيل إشارات الجميع بشكل مستقل عن كتم المحادثة بالكامل.
الميزة لا تزال قيد التطوير، ولم تُطرح حتى الآن حتى لمختبري النسخ التجريبية، لكن يُتوقع إطلاقها قريبًا ضمن تحديثات واتساب القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
غوغل تطلق ميزة "Audio Overviews" لتحويل صفحات الويب إلى ملخصات صوتية
-
طرق بسيطة لمعرفة التطبيقات التي تستهلك بطارية أندرويد وآيفون
-
4 ميزات خفية في ChatGPT قد تغيّر طريقة استخدامك للأداة
-
3 علامات تشير إلى تلف كابل HDMI.. لا تتجاهلها
-
الشحن المحسّن.. سر إطالة عمر بطارية "ماك بوك برو"
-
VPN: سلاحك السري لتصفح أسرع وأكثر أمانًا
-
رموز استرداد ببجى موبايل PUBG وكيفية استخدامها (سبتمبر 2025)
-
أهم تطبيقات Apple Watch لتعزيز الإنتاجية وتنظيم المهام