واتساب يطلق ميزة جديدة ستغير طريقة مشاركتك للحالات!

الوكيل الإخباري- تعمل شركة واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة مع "الأصدقاء المقربين" فقط، بدلاً من مشاركتها مع جميع جهات الاتصال أو استثناء البعض.

اضافة اعلان



الميزة ستكون متاحة عبر خيار جديد في إعدادات الحالة على نسخة iOS التجريبية، حيث يمكن للمستخدم اختيار أشخاص محددين لتلقي التحديثات دون إشعارهم بإضافتهم أو استبعادهم، ما يعزز الخصوصية والسرية.



تشبه هذه الخاصية ميزة إنستغرام للأصدقاء المقربين، حيث قد يظهر إطار مميز حول حالة واتساب لتوضيح أنها موجهة لدائرة ضيقة من الأصدقاء. وستظل تحديثات الحالة مؤقتة وتختفي تلقائياً بعد 24 ساعة.



يأتي هذا التطوير بالتزامن مع إطلاق أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتحسين صياغة النصوص على نظام iOS. الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار ومن المتوقع إطلاقها قريبًا لجميع المستخدمين.