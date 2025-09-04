الخميس 2025-09-04 03:02 م
 

يوتيوب تطرح قيوداً على مشاركة الحسابات.. ماذا حدث؟

الوكيل الإخباري-   بدأت منصة يوتيوب بريميوم تطبيق قيود جديدة تمنع مشاركة الحسابات مع أشخاص خارج نطاق الأسرة الواحدة، في خطوة تهدف إلى الحد من مشاركة كلمات المرور وزيادة الاشتراكات المدفوعة، على غرار ما فعلته منصات مثل نتفليكس وبرايم فيديو وديزني بلس سابقًا.

وبحسب موقع "تومز غايد"، ستقوم يوتيوب بإيقاف خدمة Premium Family مؤقتًا إذا تبين أن المستخدم يستخدم الحساب من موقع جغرافي مختلف عن العنوان الرئيسي للأسرة، مستندة إلى نظام تحقق يُجرى كل 30 يومًا.


أبرز النقاط:
الخطة العائلية تتيح مشاركة الحساب مع 5 أفراد، بشرط أن يعيشوا جميعًا في نفس المسكن.
سابقًا، لم تكن المنصة توقف الحساب فعليًا عند اكتشاف انتهاك الشروط، أما الآن فقد بدأت بتطبيق ذلك بشكل تدريجي.


بعض المستخدمين ما زالوا قادرين على مشاركة الحساب خارج المنزل، ما يشير إلى أن السياسة الجديدة لم تُطبق على الجميع بعد.


لماذا الآن؟
هذه الخطوة تأتي بعد أن نجحت نتفليكس في تحقيق زيادة ملحوظة بعدد المشتركين عقب تقييد مشاركة الحسابات في عام 2023، رغم الانتقادات الأولية.


كما تُعد يوتيوب بريميوم جزءًا من المنافسة المتزايدة في قطاع البث الرقمي، خصوصًا مع توسّعها في خدمات مثل يوتيوب ميوزيك، الذي يحتفل بعيده العاشر ويضيف ميزات جديدة لمنافسة سبوتيفاي.


من المتوقع أن تنضم المزيد من المنصات لهذه التوجهات قريبًا، في ظل سعي الشركات لتعظيم أرباح الاشتراكات ومكافحة الاستخدام المجاني غير المشروع.

 

