3 علامات تشير إلى تلف كابل HDMI.. لا تتجاهلها

الإثنين، 22-09-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-   بعد سنوات من الاستخدام، قد تبدأ كابلات HDMI في التآكل، ما يؤدي إلى مشاكل في الصورة أو الصوت، رغم أنها غالبًا لا تحظى بالاهتمام الكافي من المستخدمين.

بحسب خبراء التقنية، هناك إشارات واضحة تدل على أن الكابل في طريقه للتلف، والتعامل معها مبكرًا يُجنّبك الأعطال:
1. انقطاع أو تقطع في الصورة
وميض الشاشة، اختفاء الصورة أو ظهور ألوان مشوشة، كلها علامات على ضعف أداء الكابل. إعادة التوصيل قد تساعد مؤقتًا، لكن تكرار المشكلة يعني أن الكابل بحاجة للاستبدال.
2. مشاكل في الصوت
أي خلل في الصوت، مثل التشويش أو الانقطاع، قد يشير إلى تلف داخلي في الكابل، خصوصًا أن HDMI ينقل الصوت والصورة معًا. تجربة الكابل على جهاز آخر قد تساعد في تحديد السبب.
3. تلف مادي ظاهر
تشقق الغلاف الخارجي أو تقشره، خاصة عند الأطراف، يعني أن الكابل لم يعد آمناً للاستخدام. يُنصح باستخدام كابلات مجدولة أو بمقابس مطلية بالذهب لإطالة عمرها.


وينبّه الخبراء إلى ضرورة فحص كابلات HDMI دوريًا، وعدم اعتبارها مجرد تفصيل ثانوي، لأن تلفها قد يسبب أعطالًا في الأجهزة أو تجربة مشاهدة غير مستقرة.

 

الأكثر مشاهدة