4 ميزات خفية في ChatGPT قد تغيّر طريقة استخدامك للأداة

إليك أبرز 4 ميزات قد لا يعرفها كثيرون:
1. تخصيص التعليمات
تمكّنك خاصية Custom Instructions من ضبط أسلوب ونبرة الردود بما يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية، ما يجعل ChatGPT أداة مثالية للطلاب والمحترفين وصنّاع المحتوى.
2. التصفح المباشر
مع ميزة التصفح (Web Browsing)، يمكن لـ ChatGPT الوصول إلى الإنترنت ومواكبة الأخبار والمصادر الحديثة، ما يجعله مساعدًا قويًا للباحثين والمهتمين بالمواضيع الآنية.
3. إدارة المهام والذاكرة
بإمكان ChatGPT مساعدتك في تنظيم يومك، ضبط التذكيرات، وتذكر اهتماماتك السابقة عبر ميزة الذاكرة، ليقدم تجربة أقرب إلى وجود مساعد شخصي دائم.
4. نمط الصوت والتفاعل المرئي
نمط الصوت يسمح لك بالحوار مع الأداة صوتيًا، بينما تتيح ميزة رفع الصور تحليل المحتوى المرئي مثل النصوص، القوائم، أو حتى التعليمات المصورة.
