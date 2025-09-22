الإثنين 2025-09-22 03:46 م
 

4 ميزات خفية في ChatGPT قد تغيّر طريقة استخدامك للأداة

معهت
تعبيرية
 
الإثنين، 22-09-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   أصبح ChatGPT أكثر من مجرد روبوت دردشة، بل تطوّر ليصبح مساعدًا رقميًا ذكيًا يستخدمه الملايين يوميًا. ورغم هذا التطور، لا يزال كثير من المستخدمين يقتصرون على وظائفه الأساسية، متجاهلين مزايا متقدمة يمكن أن تحدث تحولًا في إنتاجيتهم.

اضافة اعلان


إليك أبرز 4 ميزات قد لا يعرفها كثيرون:
1. تخصيص التعليمات
تمكّنك خاصية Custom Instructions من ضبط أسلوب ونبرة الردود بما يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية، ما يجعل ChatGPT أداة مثالية للطلاب والمحترفين وصنّاع المحتوى.
2. التصفح المباشر
مع ميزة التصفح (Web Browsing)، يمكن لـ ChatGPT الوصول إلى الإنترنت ومواكبة الأخبار والمصادر الحديثة، ما يجعله مساعدًا قويًا للباحثين والمهتمين بالمواضيع الآنية.
3. إدارة المهام والذاكرة
بإمكان ChatGPT مساعدتك في تنظيم يومك، ضبط التذكيرات، وتذكر اهتماماتك السابقة عبر ميزة الذاكرة، ليقدم تجربة أقرب إلى وجود مساعد شخصي دائم.
4. نمط الصوت والتفاعل المرئي
نمط الصوت يسمح لك بالحوار مع الأداة صوتيًا، بينما تتيح ميزة رفع الصور تحليل المحتوى المرئي مثل النصوص، القوائم، أو حتى التعليمات المصورة.

 

ارم نيوز  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

323323

المرأة والجمال وداعاً للترهّل… تقنيات تجميلية فعّالة للبطن بعد سن الأربعين

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

فا

المرأة والجمال النمش.. لمسة جمالية طبيعية تتصدر صيحات الجمال بين النجمات

56

فيديو منوع قط جاءت له لحظة إدراك متأخرة

6565

فيديو منوع مقطع لمحبي التين الشوكي

عغ7ت

فيديو منوع هكذا يمكنك إخراج الشظية من يدك بكل سلاسة

6غ6غ6

فيديو منوع طلب منها مدرب الكاراتيه إظهار ملامحها الحادة فكانت هذه النتيجة

ابراهيم البدور

أخبار محلية البدور يوجه بتسريع العمل في توسعة مستشفيات جرش وعجلون



 
 





الأكثر مشاهدة