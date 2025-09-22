VPN: سلاحك السري لتصفح أسرع وأكثر أمانًا

الوكيل الإخباري- تعني VPN الشبكة الخاصة الافتراضية وهي توفر وصف لكيفية إنشاء الاتصال الشبكي المحمي عند استعمال الشبكات العامة، حيث أن شبكات vpnly تقوم بتشفير حركة البيانات المتعلقة بك عبر الإنترنت بجانب إخفاء الهوية الإلكترونية الخاصة بك مما يجعل تتبع كافة أنشطتك من خلال الإنترنت وسرقة بياناتك أمر بغاية الصعوبة، نظراً لأنه يتم التشفير بالوقت الفعلي.

كيف يعمل اتصال VPN

شبكات VPN تخفي عنوان IP المتعلق بك عن طريق السماح للشبكة بإعادة التوجيه بواسطة الخادم المهيأ خصيصاً والذي يعمل عن بعد تحت إدارة مستضيف الشبكة VPN، وذلك يعني أنه إذا قمت بالتصفح عن طريق الإنترنت باستعمال شبكة VPN، فإن خادم VPN يكون مصدر بياناتك.



ويعني هذا أن مزود خدمة الإنترنت ISP والأطراف الأخرى الثالثة لا يمكنهم التعرف على مواقع الويب التي تقوم بزيارتها أو البيانات التي تستقبلها وترسلها عبر الإنترنت، كما أن شبكة VPN تعمل مثل عامل تصفية لتحويل كافة بياناتك لبيانات مبهمة ومجهولة فإذا نجح أي طرف بالوصول لهذه البيانات فإنها سوف تكون بلا فائدة.



أهم مميزات VPN

تتمتع شبكة VPNLY بالعديد من المزايا الهامة وسوف نوضح أبرز هذه المميزات كما يلي:

إخفاء عنوان IP

تعد الميزة الرئيسية للحماية الشخصية هي القيام بإخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بجهازك، وذلك من خلال تعيين عنوان مختلف من خادم الشبكة الإفتراضية VPN، حيث أن ذلك يساهم في إخفاء موقعك ويصعب من تتبع أنشطتك عبر الإنترنت.



تشفير البيانات

يعتبر التشفير وظيفة رئيسية لأي شبكة VPN حيث أنه يعمل على حماية البيانات المنقولة بين خادم VPN وجهازك، وذلك يجعلها تكون غير قابلة للقراءة من خلال الجهات الخارجية، وبالرغم أن كافة شبكات VPN تستخدم التشفير إلا أن النوع والقوة يختلفان بناء على البروتوكول والموفر.



مفتاح قتل

بعض موفري VPN لديهم مفتاح قتل لحماية البيانات بحالة فشل الاتصال، وعند التفعيل يقطع اتصال الإنترنت مباشرة حتى يعاد اتصال VPN، وذلك يمنع الجهاز الخاص بك من الاتصال الافتراضي باتصال غير محمي.



المصادقة الثنائية

بعض شبكات VPN تدعم المصادقة متعددة العوامل عند تسجيل الدخول، وذلك يضيف خطوة تحقق ثانية ومنها الرمز الذي يرسل لهاتفك بالإضافة لكلمة المرور واسم المستخدم، بجانب أنها طريقة سهلة لتقليل خطر الوصول غير المصرح به.



الاتصال التلقائي

تسمح لك الكثير من شبكات VPN في إعداد قواعد الاتصال التلقائي، وذلك يضمن لك تفعيلها بشكل تلقائي عند القيام بتشغيل جهازك أو الانضمام لشبكة غير معروفة أو مألوفة.