"WirelessTap".. تقنية جديدة تثير مخاوف من التنصت عبر اهتزازات سماعة الهاتف

الوكيل الإخباري- كشف باحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية عن تقنية متطورة تُدعى "WirelessTap" تعتمد على رادارات الموجات المليمترية (mmWave) لالتقاط الاهتزازات الدقيقة التي تصدرها سماعة الهاتف أثناء المكالمات، وتحويلها إلى كلام باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الدراسة المنشورة في يونيو 2025 خلال مؤتمر WiSec، يمكن لهذه الرادارات، التي تعمل في نطاق تردد بين 77 و81 غيغاهرتز، التقاط الاهتزازات من مسافة تصل إلى 3 أمتار، حتى دون تفعيل مكبر الصوت.



ويقوم النظام بتحليل البيانات عبر نموذج معدل من نظام Whisper لتحويل الاهتزازات إلى كلام، وحقق دقة بلغت 60% على بعد نصف متر، مع توقعات بتحسن الأداء بدمج معلومات سياقية لاحقًا.