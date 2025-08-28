الخميس 2025-08-28 03:17 م
 

"WirelessTap".. تقنية جديدة تثير مخاوف من التنصت عبر اهتزازات سماعة الهاتف

الخميس، 28-08-2025 02:15 م

الوكيل الإخباري-   كشف باحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية عن تقنية متطورة تُدعى "WirelessTap" تعتمد على رادارات الموجات المليمترية (mmWave) لالتقاط الاهتزازات الدقيقة التي تصدرها سماعة الهاتف أثناء المكالمات، وتحويلها إلى كلام باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الدراسة المنشورة في يونيو 2025 خلال مؤتمر WiSec، يمكن لهذه الرادارات، التي تعمل في نطاق تردد بين 77 و81 غيغاهرتز، التقاط الاهتزازات من مسافة تصل إلى 3 أمتار، حتى دون تفعيل مكبر الصوت.


ويقوم النظام بتحليل البيانات عبر نموذج معدل من نظام Whisper لتحويل الاهتزازات إلى كلام، وحقق دقة بلغت 60% على بعد نصف متر، مع توقعات بتحسن الأداء بدمج معلومات سياقية لاحقًا.


ويحذر الباحثون من أن تصغير حجم الرادارات قد يُتيح إخفاءها في أدوات صغيرة، ما يجعل المحادثات الهاتفية عرضة للتنصت دون علم المستخدم. ورغم القدرات المتقدمة، يؤكد الفريق أن هدفهم ليس دعم التجسس، بل رفع الوعي والدعوة لوضع ضوابط قانونية تحمي الخصوصية.

 

 

 
 
