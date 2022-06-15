أونروا تؤكد أن الشراكات التي تعقدها لن تحل محل الوكالة الأممية

الوكيل الاخباري - وافقت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، على اعتبار أن الشراكات مع أونروا لن تحل محل الوكالة الأممية، وإنما تعد دعما للخدمات المقدمة للاجئين.



وقال المفوض العام لوكالة أونروا في الاجتماع إن الوكالة "تواجه الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث"، مشيراً إلى أن قدرة الوكالة وأدواتها الداخلية لإدارة النقص المزمن في التمويل استنفدت.



واجتمعت اللجنة الاستشارية لأونروا في بيروت يومي الثلاثاء والأربعاء، لبحث وضع الوكالة المالي التي تعاني عجزا ماليا "مزمناً" يبلغ 100 مليون دولا سنويا، وحضر الاجتماع 28 دولة ومؤسسة من أعضاء اللجنة.

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