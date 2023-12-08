استشهاد الفلسطينية المُسنة هادية نصار صاحبة مقولة "أنا أقدم من إسرائيل"

الوكيل الاخباري - أعلن المصور والناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، اليوم الخميس، استشهاد الفلسطينية المُسنة هادية نصار التي عُرفت خلال الحرب على غزة بمقولة، "أنا أقدم من إسرائيل".

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وقال الجعفراوي عبر حسابه على منصة "إكس": "استشهدت يا حبيبتي يا حجتي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة أنت حكيتيلي اسمك صالح وأنت صالح".

وكانت السيدة المسنة قد أصيبت في قصف إسرائيلي على منزلها ودخلت المستشفى للعلاج من كسور في يديها وإصابة في وجهها.



