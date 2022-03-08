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الثلاثاء، 08-03-2022 10:34 ص

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى "طعنه" عنصري شرطة بالقدس

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الوكيل الإخباري-استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال ، مساء الإثنين، في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، بدعوى طعنه عنصري شرطة.

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وقالت شرطة  الاحتلال الإسرائيلية في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن فلسطينيا مسلحا بسكين وصل إلى باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى في مدية القدس، وطعن شرطيين اثنين.


وأضافت أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية وتحييده.
وأغلقت قوات الشرطة جميع المحاور المؤدية إلى مكان الحادث وفق المصدر ذاته.


من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه تم الإعلان لاحقا عن استشهاد الشاب الفلسطيني ويدعى عبد الرحمن علي (22 عاما) وهو من مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.


وأضافت أن الشرطيين 24 عاما و20 عاما، أصيبا بجروح متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى "هداسا" و "شعاري تسيديك" بمدينة القدس.


فيما قالت قناة "كان" الرسمية إنه قائد الشرطة الإسرائيلية "يعقوب شبتاي"، أجرى تقييما للضوع عقب عملية الطعن بمشاركة قادة في جهاز الشرطة.
وتقرر "تعزيز البلدة القديمة بعشرات المقاتلين وضباط الشرطة الإسرائيلية في المستقبل القريب، تحسبا لتفجر الأوضاع الأمنية بالمدينة مع حلول شهر رمضان"، بحسب المصدر ذاته.

 

الاناضول

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