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الثلاثاء، 08-02-2022 01:53 م

استشهاد 3 فلسطينيين عقب اطلاق الاحتلال النار عليهم في نابلس -فيديو

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الوكيل الإخباري-اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين فلسطينيين ، واعتقلت آخر، عقب إطلاق النار على مركبتهم بمدينة نابلس.

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وأفاد مراسل وفا ، بأن قوة خاصة اسرائيلية، اقتحمت ظهرا حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها أربعة مواطنين فلسطينيين، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة منهم واعتقال رابع.

 

 

 

وفا

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