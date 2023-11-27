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الإثنين، 27-11-2023 05:02 م

الاتحاد الأوروبي: تمديد الهدنة في غزة أصبح في متناول اليد

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الوكيل الاخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن تمديد الهدنة الحالية في غزة أصبح في متناول اليد وسيسمح للمجتمع الدولي بالعمل على حل سياسي للصراع.

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وأضاف بوريل في تصريحات على هامش قمة الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى استعادة السيطرة على قطاع غزة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتقديم بديل لها "أفضل وأكثر قابلية للحياة".


واعتبر أن السلام بين إسرائيل وفلسطين أصبح "ضرورة استراتيجية" للمجتمع الأورومتوسطي برمته وخارجه، وأضاف "إذا حدث فراغ سلطة في غزة ستكون هناك تغييرات ديمغرافية وأوروبا أولى ضحاياها".


 




 

 


 

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