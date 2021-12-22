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الأربعاء، 22-12-2021 04:10 م

الاحتلال يتلف كميات من الخضار ويستولي على بسطات المزارعين جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-أتلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كميات من الخضار، واستولت على عدد من بسطات المزارعين في منطقة عيون الهجري الزراعية، جنوب الخليل، ومنعتهم من بيع محاصيلهم الزراعية.

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وذكر مراسل وفا، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية قامت بإتلاف كميات من الخضار، واستولت على عدد من البسطات التي يستخدمها المزارعون لبيع محاصيلهم الزراعية، بالقرب من الخط الالتفافي ما بين مخيم الفوار ومدينة الخليل، وقامت بطردهم، ومنعت المواطنين من الاقتراب أو الشراء منهم

 

وفا

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