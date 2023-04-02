الاحتلال يعتقل 230 مقدسيا ويبعد 70 آخرين عن الأقصى والمدينة في آذار الماضي

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 230 مقدسيا، وأصدرت 70 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، خلال آذار/ مارس الماضي.

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وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، في تقريره الشهري، اليوم الأحد، أن الاعتقالات شملت 3 أطفال أقل من 12 عاما، و58 فتى، و8 نساء.



وبين أن أكثر من 80 حالة اعتقال تمت من المسجد الأقصى، وطرقاته، وشوارع القدس، إضافة إلى اعتقالات من حي الشيخ جراح.



وأشار المركز إلى أنه رصد إصدار 70 قرار إبعاد خلال آذار الماضي، وشملت الإبعاد عن القدس القديمة، والأقصى، ومكان السكن، وشوارع القدس، وحي الشيخ جراح، ومنع دخول الضفة الغربية.



وبين أن سلطات الاحتلال أصدرت 30 قرار إبعاد عن البلدة القديمة "تشمل كامل البلدة القديمة والطرقات المؤدية لها والأقصى، و25 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، مبينا أن من بين المبعدين 13 سيدة، و12 فتى.



وفا

