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الإثنين، 17-07-2023 11:07 ص

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الخليل

احتلال 999


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صبري بسام النجار من مدينة الخليل، وأمير عماد غطاشة (22 عاما) من مخيم الفوار، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد المهدي بدوي الزهور، من بلدة بيت كاحل.


وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر، وفتشت عددا من منازل المواطنين، وحطمت محتوياتها، وفجرت أبوابها، واعتقلت ثلاثة أسرى سابقين، وهم: نديم إبراهيم صبارنة (41 عاما)، وثائر ربحي عوض (34 عاما)، ومحمد زهدي عوض (19 عاما).


وأضاف أن قوات الاحتلال حطمت زجاج إحدى المركبات المركونة أمام منزل صاحبها.

 

وفا


 




 

 


 

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