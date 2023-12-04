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الإثنين، 04-12-2023 12:58 م

الاحتلال يعتقل 7 مقدسيين ويقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مقدسيين، واقتحمت منزل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال اعتقل من حي الثوري كلا من: أحمد حمزة شويكي، ومحمد مروان شويكي، وعمر مجاهد، وبهاء نمرين، ورياض سياج، وعلي عديلة، وحمد حافظ القيسي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت تلك القوات منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالقدس.

يُذكر، أن الاحتلال أخطر يوم أمس بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في حي الصوانة بالهدم، حيث يقطن في أحد طوابقها الشيخ عكرمة صبري.

 




 

 


 

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