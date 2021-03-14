الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية في الخليل

الوكيل الاخباري - قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة جماهيرية انطلقت اليوم الأحد في مسافر بلدة يطا جنوب الخليل، رفضا لاقتحام رئيس حكومة الاحتلال المرتقب لقرية سوسيا الأثرية، وهي واحدة من بين عشرات القرى والخرب الواقعة في المنطقة.

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وذكر شهيود عيان ان قوات الاحتلال هاجمت بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع المئات من المواطنين وممثلي الفعاليات الوطنية والمؤسسات الأهلية ومتضامنين اجانب ودعاة سلام، ممن شاركوا في المسيرة التي دعا اليها أهالي المسافر وحركة فتح بالتعاون مع اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ولجان الحماية والصمود ونشطاء فلسطينيون.

المصدر - وفا



