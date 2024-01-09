الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: دهس جيش الاحتلال لشهيد طولكرم انحطاط أخلاقي

حزب الله يرد على اغتيال إسرائيل لقائده وسام طويل في لبنان

مكافحة المخدرات: ضبط مطلوبين وتجار ومروجين بحملات أمنية في مختلف مناطق المملكة

اغتيال 3 اعضاء من حزب الله في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم بالغندورية

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

وفاة نصف مليون مصري في 2023

للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع .. اشتباكات في شمال قطاع غزة

إصابة 15 فلسطينيا بقصف ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم

هنية: طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية

95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث الطبيعية في 2023

عاجل

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

الثلاثاء، 09-01-2024 12:00 م

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

0


الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 4296 طالبا استُشهدوا و8059 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

اضافة اعلان


وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4257 شهيدا 7777 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 39 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.


وأشارت إلى أن 227 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة، وخمسة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.


ولفتت إلى أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.


وأكدت التربية أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

الخارجية الفلسطينية: دهس جيش الاحتلال لشهيد طولكرم انحطاط أخلاقي

القسام تفجر

للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع .. اشتباكات في شمال قطاع غزة

1704789151884

إصابة 15 فلسطينيا بقصف ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم

888

هنية: طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية

اسعاف 5

6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

اقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد "الأقصى"

أخبار متعلقة
٧

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 20 ألف شهيد

م

فيديو - يدمي القلوب.. نازح في غزة يحمل جثة طفلة بين مياه الأمطار

14

الاحتلال يكشف معلومات حديثة عن قتلى وإصابات جنوده في غزة

main_image65773f9ca61a3

قوات الاحتلال تستخدم النازحين دروعا بشرية شمال قطاع غزة

4c13a307-d83e-4b73-9709-6a480192c9d4

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18205 شهداء

thumbs_b_c_dd10a3588c0eac50600315521be646c7

قصف إسرائيلي مُكثف يستهدف مناطق شرقي غزة