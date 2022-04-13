الرئاسة الفلسطينية : الوضع خطير وحساس وقابل للانفجار

الوكيل الاخباري - قالت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، إن الوضع الأخير في الضفة الغربية خطير وحساس وقابل للانفجار، ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية زعزعة الاستقرار.



جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على مقتل فلسطينيين اثنين في نابلس (شمال)، وبيت لحم (جنوب) في الضفة الغربية ، برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



وحمل أبو ردينية "إسرائيل" مسؤولية "زعزعة الاستقرار، عبر انتهاجها سياسة التصعيد المتمثلة بعمليات القتل اليومية المدانة ضد أبناء شعبنا".

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