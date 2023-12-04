القسام تعلن تنفيذ عمليات مزلزلة ضد جنود الاحتلال

الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد وأجهزت على من تبقى منهم من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.



وأضافت الكتائب أن مجاهديها اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة وقتلوا وأصابوا عدداً منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.



وفي بيت حانون شمال القطاع، استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد.

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واكد مجاهدو القسام استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى شرق بيت لاهيا بقذيفة "TBG"، و آلية هندسية صهيونية "بومة" متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105"، وقصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين .