الخميس 09-11-2023
الوكيل الاخباري

نيويورك تايمز: اتفاق وشيك للإفراج عن 50 محتجزًا في غزة

فلسطين تخاطب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تهديدات استخدام سلاح نووي

البيت الأبيض يتحدث عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

سي إن إن: تصاعد الغضب داخل إدارة بايدن بسبب استمرار الحرب على غزة

جيش الاحتلال يعلن عن حصيلة محدثة للقتلى والمحتجزين

ذكرى تفجيرات عمَّان الـ 18 تُصادف غدًا

الصفدي: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن

الأميركيون منقسمون بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة

19 شهيدا في مجزرة جديدة بمخيم جباليا

الملك وغوتيريش يؤكدان ضرورة فرض هدنة إنسانية في غزة وإيصال المساعدات

عاجل

فلسطين تخاطب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تهديدات استخدام سلاح نووي

الأربعاء، 08-11-2023 11:19 م

الهلال الأحمر القطري يطلق مبادرة لتعزيز الاستجابة الطبية للمرضى والجرحى في غزة

1699468142107


الوكيل الإخباري - أطلق الهلال الأحمر القطري مبادرة جديدة لمناصرة الشعب الفلسطيني، تحت شعار "شريان الكرامة والحياة لغزة"، وذلك من خلال فتح باب التطوع أمام الكوادر الطبية من داخل قطر وخارجها، بهدف الاستعداد للاستجابة الطبية العاجلة وتقديم الرعاية الصحية الطارئة للمرضى والجرحى في قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

ودعا مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، الدكتور محمد صلاح إبراهيم، وفقا لبيان أورده موقع الهلال الأحمر القطري اليوم الأربعاء، الكوادر الطبية من داخل قطر ومن مختلف أنحاء العالم، إلى الانضمام للفرق الطبية التي ستساهم في تقديم الدعم للقطاع الطبي في غزة في مختلف التخصصات الطبية الحيوية، مثل جراحة العظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، وجراحة الأطفال، وجراحة الصدر، والتمريض، وذلك انطلاقا من رسالة التضامن الإنساني والواجب الطبي.


وأشار إبراهيم إلى أن هدف هذه الفرق الطبية المتطوعة هو فحص وعلاج آلاف الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا أساسيا ضمن التخصصات المذكورة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية معقدة تتطلب خبرات ومعدات طبية متقدمة، وتدريب الكوادر الطبية في المستشفيات الفلسطينية أثناء تقديم الخدمات الطبية المتقدمة والعاجلة.


وكشف مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري النقاب عن نجاح المبادرة خلال 48 ساعة فقط من إطلاقها في استقطاب أكثر من 700 متطوع من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات المطلوبة من داخل قطر وخارجها، مناشدا جميع الكوادر الطبية الانضمام إلى هذا الجهد الإنساني النبيل، والمساهمة في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين في قطاع غزة.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
YemenShabab2023-11-08-09-01-17-744234

نيويورك تايمز: اتفاق وشيك للإفراج عن 50 محتجزًا في غزة

1699471331786

شكري وغوتيريش يبحثان الأوضاع في قطاع غزة

1699464060369

الجامعة العربية: تسليح المستعمرين ينذر باندلاع المزيد من العنف

654bc1c94236045abe2caecb

فلسطين تخاطب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تهديدات استخدام سلاح نووي

WhatsApp Image 2023-11-08 at 11.16.18 PM

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الضفة على وشك تصعيد كبير

image (40)

البيت الأبيض يتحدث عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

أخبار متعلقة
652a54de42360458f41cac53

تركيا ترسل طائرة مساعدات ثالثة لقطاع غزة

369988

أردوغان: غزة هي المقاومة ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار

652908f84c59b760ad543741

وزير الخارجية اللبناني يحذر من اجتياح غزة

65252b324236040b451d6fea

منظمة الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

image (1)-1

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل السياج الحدودي مع غزة والمعركة ستطول

6524c7c842360451ff56b596

نتنياهو يبلغ بايدن: علينا الدخول إلى قطاع غزة