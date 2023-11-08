الهلال الأحمر القطري يطلق مبادرة لتعزيز الاستجابة الطبية للمرضى والجرحى في غزة

الوكيل الإخباري - أطلق الهلال الأحمر القطري مبادرة جديدة لمناصرة الشعب الفلسطيني، تحت شعار "شريان الكرامة والحياة لغزة"، وذلك من خلال فتح باب التطوع أمام الكوادر الطبية من داخل قطر وخارجها، بهدف الاستعداد للاستجابة الطبية العاجلة وتقديم الرعاية الصحية الطارئة للمرضى والجرحى في قطاع غزة.

اضافة اعلان

ودعا مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، الدكتور محمد صلاح إبراهيم، وفقا لبيان أورده موقع الهلال الأحمر القطري اليوم الأربعاء، الكوادر الطبية من داخل قطر ومن مختلف أنحاء العالم، إلى الانضمام للفرق الطبية التي ستساهم في تقديم الدعم للقطاع الطبي في غزة في مختلف التخصصات الطبية الحيوية، مثل جراحة العظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، وجراحة الأطفال، وجراحة الصدر، والتمريض، وذلك انطلاقا من رسالة التضامن الإنساني والواجب الطبي.



وأشار إبراهيم إلى أن هدف هذه الفرق الطبية المتطوعة هو فحص وعلاج آلاف الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا أساسيا ضمن التخصصات المذكورة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية معقدة تتطلب خبرات ومعدات طبية متقدمة، وتدريب الكوادر الطبية في المستشفيات الفلسطينية أثناء تقديم الخدمات الطبية المتقدمة والعاجلة.



وكشف مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري النقاب عن نجاح المبادرة خلال 48 ساعة فقط من إطلاقها في استقطاب أكثر من 700 متطوع من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات المطلوبة من داخل قطر وخارجها، مناشدا جميع الكوادر الطبية الانضمام إلى هذا الجهد الإنساني النبيل، والمساهمة في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين في قطاع غزة.



بترا