اليوم الـ 105 .. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استُشهد، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، عشرات الفلسطينيين ، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.

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وأفادت مصادر طبية باستشهاد 77 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24620 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 61830 جريحا، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.



واستشهد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون بعد أن قصف طيران الاحتلال شقة سكنية قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.



وأفاد مراسل "وفا" بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تعمل على انتشال الشهداء والجرحى من أنقاض الشقة المدمرة.



كما استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مسجد النور ومنزلا في حي الصبرة بالمدينة.



وشن طيران الاحتلال 4 غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في حيي الدرج والتفاح، كما قصف طيران الاحتلال خمسة منازل في حي تل الهوى عند مفترق الدحدوح وشارع "أبو شباك" قرب مبنى التلفزيون القديم.



وأفاد مراسل وفا باستشهاد عدد من الفلسطينيين في تل الهوى والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.



كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ ودمره بالكامل.



واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بعد أن قصف طائرات الاحتلال المسيّرة مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، جرى نقله إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.



وقصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة غزة ومناطق شمال القطاع. كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق مختلفة من شمال القطاع، من ضمنها بلدة ومخيم جباليا وبيت لاهيا.



واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الكاظمي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تعرض المنطقة لقصف عنيف من مدفعية الاحتلال.



وأفاد مراسل وفا بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 29 شهيدا من تحت أنقاض المنازل المدمرة ومن الطرقات غرب خان يونس.



واقتحمت دبابات الاحتلال وآليته العسكرية محيط مستشفى ناصر الطبي، وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية جنوب المحافظة.



وتعرضت رفح جنوب القطاع لقصف مدفعي عنيف.



كما شن طيران الاحتلال غارات على دير البلح وسط قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية مخيم النصيرات.

