تحت القصف .. فلسطينيون من غزة يرددون "الله أكبر" - فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر عائلة فلسطينية تستغيث بالله عز وجل وتكرر عبارة "الله أكبر" وسط القصف الذي يستهدف قطاع غزة.
يُظهر الفيديو المتداول شيخًا كبيرًا يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل لفك كربة أهل غزة، بينما يردد أفراد العائلة من خلفه. يُسمع في نهاية المقطع صوت القصف، فتتكرر عبارة "الله أكبر" بصوت مرتفع من جميع افراد العائلة
🚨🚨🇵🇸🤲Those who do not know how to die do not know how to live. The terrible sounds of Jewish planes in the air and this whole family is praying to Allah while waiting for their death.🇵🇸🚨🚨#Israel #Gaza #Palestine #Hamas #الإجتياح_البري #غزة_الآن #طوفان_الاردن #طوفان_الاقص pic.twitter.com/0jMsap06D1— Hussain (@hussain6116) October 15, 2023