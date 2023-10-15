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الأحد، 15-10-2023 02:00 م

تحت القصف .. فلسطينيون من غزة يرددون "الله أكبر" - فيديو

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الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر عائلة فلسطينية تستغيث بالله عز وجل وتكرر عبارة "الله أكبر" وسط القصف الذي يستهدف قطاع غزة.

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يُظهر الفيديو المتداول شيخًا كبيرًا يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل لفك كربة أهل غزة، بينما يردد أفراد العائلة من خلفه. يُسمع في نهاية المقطع صوت القصف، فتتكرر عبارة "الله أكبر" بصوت مرتفع من جميع افراد العائلة 

 

 

 




 

 


 

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