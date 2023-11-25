ترقب عودة مئات الفلسطينيين إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر فلسطينية ومصرية عن عودة مئات من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم، وذلك بعد دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ أمس الجمعة.

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وأعلن مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح كمال الخطيب بدء عودة العالقين الفلسطينيين في مصر إلى القطاع مرة أخرى، مشيرا إلى وجود "920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش وأعداد أخرى من العالقين في القاهرة سيتوجهون أيضا إلى غزة اليوم السبت".



وقال الخطيب -الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجالية وشيخ الفلسطينيين في سيناء- لوكالة الأنباء الألمانية إنه "بموجب اتفاق بين السلطات المصرية والسفارة الفلسطينية في القاهرة بدأت عملية عبور العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش الحدودية المصرية عبر معبر رفح إلى غزة".



يأتي ذلك بالتزامن مع دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة -التي تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد- حيز التنفيذ أمس الجمعة في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (الخامسة بتوقيت غرينتش).





الجزيرة