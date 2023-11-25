السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 196 شاحنة مساعدات إغاثية عبر معبر رفح

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

الأردن يرسل طائرة جديدة من المواد الطبية والصحية والغذائية المخصصة للأطفال في قطاع غزة

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم: 40.6 دينار لعيار 21 و36.2 دينار لعيار 18

تحذير هام من حركة حماس

جيش الاحتلال لسكان غزة: لا تتجهوا شمالاً ولا بحراً - فيديو

الصين : الدخول بدون تأشيرة لمواطني 6 دول اعتباراً من الشهر المقبل

حماس تفاجئ العالم - صورة

رويترز : 400 ألف وفاة تقريباً بسبب تلوث الهواء في اوروبا عام 2021

ترقب عودة مئات الفلسطينيين إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

عاجل

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

السبت، 25-11-2023 10:57 ص

ترقب عودة مئات الفلسطينيين إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

6548f6264c59b771842d1a9a


الوكيل الإخباري- كشفت مصادر فلسطينية ومصرية عن عودة مئات من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم، وذلك بعد دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ أمس الجمعة.

اضافة اعلان


وأعلن مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح كمال الخطيب بدء عودة العالقين الفلسطينيين في مصر إلى القطاع مرة أخرى، مشيرا إلى وجود "920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش وأعداد أخرى من العالقين في القاهرة سيتوجهون أيضا إلى غزة اليوم السبت".


وقال الخطيب -الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجالية وشيخ الفلسطينيين في سيناء- لوكالة الأنباء الألمانية إنه "بموجب اتفاق بين السلطات المصرية والسفارة الفلسطينية في القاهرة بدأت عملية عبور العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش الحدودية المصرية عبر معبر رفح إلى غزة".

 

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة -التي تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد- حيز التنفيذ أمس الجمعة في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (الخامسة بتوقيت غرينتش).

 

الجزيرة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 196 شاحنة مساعدات إغاثية عبر معبر رفح

0rn9e-1661431334-1697621035

معتقلان من جنين يدخلان عاما جديدا في سجون الاحتلال

22

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

2

الأردن يرسل طائرة جديدة من المواد الطبية والصحية والغذائية المخصصة للأطفال في قطاع غزة

شعار-حماس-1

تحذير هام من حركة حماس

00101101

جيش الاحتلال لسكان غزة: لا تتجهوا شمالاً ولا بحراً - فيديو

أخبار متعلقة
1120232533610798915168 (1)

بولتون: اتفاق تبادل الأسرى انتصار كبير جدا لحركة حماس

image

7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح

11411411111

جيش الاحتلال يفرق تجمعا لفلسطينيين أمام سجن عوفر - فيديو

Capture

حماس: الاحتلال هو من ارتكب مجزرة 7 أكتوبر بقصف حفل

2023-11-08T094244Z_1856176941_RC2184ADW25K_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-800x549

أميركا: الفلسطينيون ينبغي أن يحكموا غزة بعد الحرب

٦٦

مفوض أونروا: نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع الى غزة