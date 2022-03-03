توغل لآليات الاحتلال شرق دير البلح

الوكيل الإخباري-توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع.

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وأفاد مراسل وفا، بأن سبع آليات عسكرية تضم أربع دبابات وثلاث جرافات، توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق مدينة دير البلح، وسط أعمال تجريف، وأطلقت النار بشكل متقطع وقنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد التوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع بين الفينة والأخرى، وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.



وفا

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