الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

موعد نهاية المنخفض القبرصي الذي يؤثر على الاردن

صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم

12 شهيداً من الجرحى ومرافقيهم بقصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي

رئيس إندونيسيا يبلغ بايدن بـ"ضرورة وقف الأعمال الوحشية بغزة"

70 % من شهداء غزة من النساء والأطفال

مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة شمال غزة

جولة لوزراء دول عربية وإسلامية لوقف الحرب في غزة

حماس تنفي التوصل لصفقة تبادل أسرى تبدأ اليوم

دبابات الاحتلال تتوغل باتجاه المستشفى الإندونيسي

عاجل

صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

الإثنين، 20-11-2023 07:44 ص

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين

sH4ljPKGJdwmBYmYEah1Yy2sjfFIhKVq9DpJGeV8


الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل جنديين اثنين في المعارك الدائرة شمال غزة .

اضافة اعلان

 

وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب دفير بارزاني 20 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، قتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.

 

وأضاف أن الرقيب ينون تمير 20 عاماً من برديس حنا-كركور، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، قتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى نحو 66 قتيلاً منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر الماضي، و 387 قتيلا منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
SoEYjq98sMha1t5FkrY3cDze85hrKVbScT74Zu9l

صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

arrest-jm-1506403634

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بيت لحم

المستشفى-الاندونيسي

12 شهيداً من الجرحى ومرافقيهم بقصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي

11

رئيس إندونيسيا يبلغ بايدن بـ"ضرورة وقف الأعمال الوحشية بغزة"

main_image655b063113640

70 % من شهداء غزة من النساء والأطفال

1049640733

مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة شمال غزة

أخبار متعلقة
main_image653e69607ac9c

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

1020232615235504887514

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 شهداء منهم 3342 طفلاً منذ بدء العدوان

1698494869710

مفوض الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

44444444

نيويورك تايمز: انقسام بكيان الاحتلال بشأن اجتياح غزة.. ونتنياهو رفض التوقيع

1698044084489

السلطة الفلسطينية: عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية فجر الأوضاع في غزة

9999123190

الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان