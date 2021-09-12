حديث أبو عبيدة عن صفقة تبادل الأسرى تشعل تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #أبو_عبيدة الناطق باسم كتائب القسام عبر منصة تويتر إثر نشر كتائب القسام فيديو بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال بعد محاولة فرارهم من سجن جلبوع.

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد حديث أبو عبيدة ووعوده بأن أبطال عملية سجن جلبوع سيخرجون مجددا ولكن من فوق الأرض بصفقة تبادل لن تتم من دونهم.



وكان قد قال أبو عبيدة خلال حديثه يوم أمس السبت، إن عملية فرار الأسرى أظهرت مجددا هشاشة أمن العدو.



اللهــــــم احفظهم بعين رعايتك وتوفيقك يا رب العالمين #الشيخ_أحمد_الخليلي وللشجاعة والأمانة ناسها ورجالها..اللهــــــم احفظهم بعين رعايتك وتوفيقك يا رب العالمين #ابو_عبيدة September 12, 2021