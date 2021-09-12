حديث أبو عبيدة عن صفقة تبادل الأسرى تشعل تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #أبو_عبيدة الناطق باسم كتائب القسام عبر منصة تويتر إثر نشر كتائب القسام فيديو بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال بعد محاولة فرارهم من سجن جلبوع.
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد حديث أبو عبيدة ووعوده بأن أبطال عملية سجن جلبوع سيخرجون مجددا ولكن من فوق الأرض بصفقة تبادل لن تتم من دونهم.
وكان قد قال أبو عبيدة خلال حديثه يوم أمس السبت، إن عملية فرار الأسرى أظهرت مجددا هشاشة أمن العدو.
وللشجاعة والأمانة ناسها ورجالها..— Zainab 🇴🇲 🇵🇸 (@Zainab56khalid) September 12, 2021
اللهــــــم احفظهم بعين رعايتك وتوفيقك يا رب العالمين#ابو_عبيدة#الشيخ_أحمد_الخليلي
هلاء الزبيدي بغني لمحمود عارضة :— Islam Al-Rifai 🇵🇸 (@IslamAl_Rifai) September 12, 2021
انت بصفقة وانا بصفقة .. #ابو_عبيدة جبلهم جلطة
انا واياك#نفق_الحرية
ياخوان صوت ابو عبيدة لحاله راحه نفسيه #ابو_عبيدة— Ahmad Alqaisi 🇯🇴 (@AhmadSAlqaisi95) September 12, 2021
لله درك يا #ابو_عبيده— ناجي العنسي اليافعي (@nagi3alansi) September 12, 2021
للامة رجال علي مر العصور قادرة ان تحمي الاسلام والمسلمين #يابجاحتك_ياسيسي#الكيان_المخروم#ابو_عبيده pic.twitter.com/LYwfajTZSO— الرادع المصري (بكار) (@KE50501741) September 12, 2021
ياريت أملك اي شيء لدعمك— Maher Adel🇪🇬 (@Maher74762773) September 12, 2021
ليس لي الا الدعاء حاليا والله المستعان
ربنا يوفقك ويثبتك يارب 🙌🌱#ابو_عبيده
وسيفتحُ لهم السّجّانونَ أبوابَ السّجن بأنفُسهم 🇵🇸❤️#ابو_عبيدة— ﮼الثريا 🇵🇸 (@Thuraya194) September 12, 2021
#ابو_عبيدة 🔥🔥✌️🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/oQvUu3ba4O— Nohatayem (@Nooha571) September 12, 2021
تزعلك الدنيا ويراضيك أبو عبيدة❤️#ابو_عبيدة— asil_19𓂆 (@asil186) September 12, 2021
إنَّ شعبي كلَّهُ وطنٌ مقاوِم🇵🇸— ⚖️ (@saraaldosari__) September 12, 2021
#ابو_عبيده