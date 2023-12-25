الإثنين 25-12-2023
الوكيل الاخباري
 

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

مجموعة الوكيل للإعلام تهنئ بعيد الميلاد المجيد

منح مجانية وامتيازات .. هام للأردنيين الراغبين بالدراسة في الخارج

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الأسير القائد نائل البرغوثي يروي تفاصيل الاعتداء عليه

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب غزة

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب بالأردن اليوم

عاجل تفاصيل جديدة عن واقعة الـ5 جثث.. لماذا تأخرت إسرائيل في إعلانها؟

حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث مقترحاً مصرياً لوقف إطلاق النار في غزة

عاجل

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله

الإثنين، 25-12-2023 09:20 ص

حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث مقترحاً مصرياً لوقف إطلاق النار في غزة

image


الوكيل الإخباري - تعتزم حكومة الحرب الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم الاثنين بحث اقتراح مصري لإنهاء الحرب في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا في وقت سابق أن مصر قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

اضافة اعلان


ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنهم سيواصلون القتال حتى يتم هزيمة حركة حماس بالكامل.


وقال نتنياهو إن هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل.


وذكرت قناة الشرق للأخبار السعودية، في نفس اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة أن الاقتراح المصري ينص على إنهاء الحرب على عدة مراحل.


ويشير المقترح إلى أنه في مرحلته الأولى، سيكون الهدف فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل. خلال هذا الوقت، سيتم إطلاق سراح 40 محتجزا. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيرا فلسطينيا لديها. وسيلي ذلك -في المرحلة الثانية-إجراء حوار فلسطيني برعاية مصر.


وتنص المرحلة الثالثة بعد ذلك على وقف كامل لإطلاق النار واتفاق شامل بشأن تبادل المحتجزين والأسرى. وفي خطوة أخيرة، تسحب إسرائيل جيشها، ويتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

غ

مسؤول أممي يدعو لإنشاء "محكمة دولية جديدة" للجرائم الإسرائيلية بغزة

1693146915-4277-41

الاحتلال يعتقل مقدسيين من حي وادي الجوز

eSleQ9W4gOuINR848sgxYb3siJfbOsoB3nmnKFBe

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

ت

الأسير القائد نائل البرغوثي يروي تفاصيل الاعتداء عليه

ي

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب غزة

أخبار متعلقة
6564a91f4236041ce111fb48

نتنياهو يرجح استمرار تطبيع العلاقات مع السعودية بعد الانتهاء من الحرب

photo_2023_10_08_13_46_27

إعلان أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم

photo_2023_10_08_13_46_27

إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب سيجتمع لبحث تمديد الهدنة

65627e72f3ca4

وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بلدة بيتونيا بالضفة الغربية

WhatsApp Image 2023-11-25 at 11.28.43 PM

جيش الاحتلال: تقدم لافت حدث في ملف تحرير الأسرى

202109261241574157

مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإطلاق المزيد من الأسرى والرهائن