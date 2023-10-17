حماس تصدر بيانا رداً على مجازر الاحتلال في مدن قطاع غزة

الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مجازر الاحتلال في مدن قطاع غزة دليل فشل وإجرام لن يكسر عزيمة الشعب الفلسطيني وتلاحمه مع المقاومة.

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وقالت الحركة في بيان على تليغرام "لليوم الحادي عشر وبدعم أميركي يواصل الاحتلال مجازره البشعة وحرب الإبادة الجماعية بحق أهلنا في دير البلح ورفح وخان يونس وفي كل أنحاء قطاع غزة".



وأضافت أن "تصعيد الاحتلال وارتكابه المزيد من الجرائم والمجازر البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية سيبقيان وصمة عار على جبين داعمي الاحتلال ومؤيديه من الإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية".

