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الأربعاء، 19-07-2023 07:19 م

حماس توجه رسالة للأسرى في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إن غزة سلاحها أكثر تطورا وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يقدر، فقد ولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا للاحتلال.

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وأضاف الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، "ولّى الزمن الذي يُعتدى فيه على شعبنا ومقدساتنا ونصمت، وولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة للاحتلال".


ووجهّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، رسالة للأسرى في سجون الاحتلال، أكدّت فيها أنّ أوراق معركة العصف المأكول لا تزال مفتوحة، وسيكون أسرانا على موعد قريب مع الحرية.


وقالت الكتائب في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إنّ ("العصف المأكول" أطول معاركنا مع العدو وأكثرها إثخانا في العدو، وفيها قاتلناه فوق الخطوط واعتلينا آلياتهم ودسنا كبرهم).


وأكدّت الكتائب أن ( "سيف القدس" شكلت منعطفا مهما في صراعنا مع المحتل، وفرضنا واقعا مختلفا على الأرض، ورسخت مبدأ الترابط بين الجبهات).


وشددّت على أن المعركة أثبتت "أن المقاومة راشدة تعتمد مبدأ المراكبة وتواصل الاعداد فيما تيسر لها في ظل حصار مطبق، تحفر في الصخر وتصنع سلاحها في أيديها".


وأوضحت الكتائب أنّ أهم مفاعيل معارك غزة إظهار المعدن النفيس لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، واستفزاز الطاقات الجبارة الكامنة في صدورهم.


وأشارت إلى أنّ "سلاح غزة أكثر تطوراً، وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يُقدر، فقد ولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة للاحتلال".

 

وطن

 




 

 


 

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