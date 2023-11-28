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الثلاثاء، 28-11-2023 08:48 ص

رام الله : شهيدان واصابات باشتباكات مع الاحتلال فجر اليوم -فيديو

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الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة اخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في رام الله، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

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وأوضحت مصادر لوكالة الانباء الفلسطينية ، أن الطفل مالك ماجد عبد الفتاح دغرة (17 عاما)، استُشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الكتف، والبطن، والقدم، في مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غرب رام الله.


وأضافت المصادر ذاتها، أن الشاب ياسين عبد الله الأسمر (26 عاما) من سكان بلدة بيتونيا، استُشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، فيما أصيب شاب آخر (23 عاما) بالرصاص الحي في القدم.


وافادت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت فجر اليوم الثلاثاء عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير عمار ومخيمها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين في القدم، نقلا على إثرها للمستشفى


واضافت ان شاب فلسطيني اصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرئيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام في منطقة القدم، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج. بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

 

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال قامت أيضًا بتدمير منزل في مخيم دير عمار غرب رام الله، حيث اقتحمت المخيم وحاصرت منزل الشهيد داود عبد الرازق درس، وقامت بأعمال حفر وتدمير في محيط المنزل قبل أن تقوم بتفجيره."

 

 

 


 


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