الجمعة 03-11-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يفرج عن قرابة 7 آلاف عامل من غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الاقتصاد الرقمي: قرابة 645 ألف أردني وأردنية فعلوا هويتهم الرقمية عبر سند

مقدسيون يصلون بباب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى- فيديو

شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

الولايات المتحدة تدعو لـهدنة مؤقتة ومحددة في غزة

كتائب القسام :أجهزنا على 4 جنود من مسافة صفر شمال غرب بيت لاهيا

إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود شمال قطاع غزة

إصابة شاب واعتقال آخرين إثر اقتحام الاحتلال مدينة طولكرم

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مواقع في غزة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

عاجل

إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود شمال قطاع غزة

الجمعة، 03-11-2023 07:12 ص

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مواقع في غزة

شهداء ورجحى.jpg-1b9d5310-e7d7-4fec-af00-f3579259b143


الوكيل الاخباري- ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، جراء الغارات والقصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مصدر بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إثر سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أحياء النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوبا.

وأكد ارتقاء عدد من الشهداء ووقع إصابات جراء الغارات المتواصلة على مخيمي البريج والنصيرات وعلى مدينة دير البلح وسط القطاع، نقلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف لقوات الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع، فيما أصيب عدد من النازحين في مستشفى القدس بمدينة غزة نتيجة تهشم الزجاج الداخلي للمباني بفعل طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في محيط المستشفى.

اضافة اعلان

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
376679_36_1659515213

الاحتلال يفرج عن قرابة 7 آلاف عامل من غزة عبر معبر كرم أبو سالم

9998839368

مقدسيون يصلون بباب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى- فيديو

eJe3j

شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

1698989101135

الولايات المتحدة تدعو لـهدنة مؤقتة ومحددة في غزة

6077883_1698843020

كتائب القسام :أجهزنا على 4 جنود من مسافة صفر شمال غرب بيت لاهيا

Capture-5

إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود شمال قطاع غزة

أخبار متعلقة
54bsR

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام طوباس بالضفة

9

إصابة طفل برصاص الاحتلال في نابلس

sy86NxOG2ngcHwtOcAAc

إصابة شاب برصاص الاحتلال عند مدخل بيت لحم الشمالي

65326a200a04f

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4137

مم

حركة حماس: الاحتلال فشل في شيطنة المقاومة

10202317151913558169988

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية