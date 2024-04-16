صحة غزة: 33843 شهيدا و76575 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي

الوكيل الاخباري -

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ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33843 شهيدا و76575 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 193 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".