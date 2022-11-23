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الأربعاء، 23-11-2022 12:59 م

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح التي قامت بمنع المصلين من دخول الأقصى عبر بواباته المختلفة، لتأمين اقتحامات المستوطنين.


وأضافت أنهم قاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.


بترا


 




 

 


 

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