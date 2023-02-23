فلسطين تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب

الوكيل الإخباري - شاركت دولة فلسطين، من خلال وزارة الثقافة، بجناح خاص في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين، إلى جانب 33 دولة و 826 دار نشر.

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ويحتضن المعرض الذي يستمر حتى الرابع من آذار المقبل، 5900 إصدار حديث.



وخصص معرض الكتاب جناحا خاصا لمؤسسة محمود درويش، التي ستعقد ندوة حول الشاعر الكوني درويش، لتكون باكورة الندوات التي تنعقد على هامش المعرض، ويديرها رئيس المؤسسة فتحي البس، ويتحدث فيها إبراهيم هشهش، وعدد من النقاد العمانيين.



وحضر حفل افتتاح المعرض كضيف شرف رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع.

وفا