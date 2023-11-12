فيديو - حزب الله يعلن عن قصف مواقع لجيش الاحتلال

الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف، ما أدى إلى مقتل طاقمها وإصابة جنود قربها.
وأعلن حزب الله ،سابقا إنه استهدف ثكنة راميم الإسرائيلية بأسلحة صاروخية، مشيرا إلى أنه استهدف -أيضا- قوة مشاة للاحتلال في منطقة حدب يارون، وأنه حقق إصابات مؤكدة في العمليتين.
#شاهد| عملية إستهداف #حزب_الله في #لبنان تموضعاً لجنود جيش #الاحتلال قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. pic.twitter.com/LobErPmAvD— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 12, 2023