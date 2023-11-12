فيديو - حزب الله يعلن عن قصف مواقع لجيش الاحتلال

الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف، ما أدى إلى مقتل طاقمها وإصابة جنود قربها.

اضافة اعلان



وأعلن حزب الله ،سابقا إنه استهدف ثكنة راميم الإسرائيلية بأسلحة صاروخية، مشيرا إلى أنه استهدف -أيضا- قوة مشاة للاحتلال في منطقة حدب يارون، وأنه حقق إصابات مؤكدة في العمليتين.