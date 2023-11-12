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كتائب القسام في لبنان تعلن مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا

الأحد، 12-11-2023 03:31 م

فيديو - حزب الله يعلن عن قصف مواقع لجيش الاحتلال

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الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف، ما أدى إلى مقتل طاقمها وإصابة جنود قربها.

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وأعلن حزب الله ،سابقا إنه استهدف ثكنة راميم الإسرائيلية بأسلحة صاروخية، مشيرا إلى أنه استهدف -أيضا- قوة مشاة للاحتلال في منطقة حدب يارون، وأنه حقق إصابات مؤكدة في العمليتين.

 


 




 

 


 

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