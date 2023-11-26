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المقاومة تعلن سعيها لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

الأحد، 26-11-2023 11:28 م

فيديو - لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة

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الوكيل الاخباري- نشرت كتائب عز الدين القسام مقاطع لجانب من تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال .

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وأعلنت الكتائب في وقت سابق من اليوم انها سلمت للصليب الأحمر 13 محتجزاً صهيونياً و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي.

 


 




 

 


 

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