فيديو - لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة

الوكيل الاخباري- نشرت كتائب عز الدين القسام مقاطع لجانب من تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال .
وأعلنت الكتائب في وقت سابق من اليوم انها سلمت للصليب الأحمر 13 محتجزاً صهيونياً و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي.
#شاهد| كتائب #القسام: جانب من تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Y1VuUpAr8u— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 26, 2023