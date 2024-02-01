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قاض أميركي يؤيد "العدل الدولية" رغم رفضه دعوى لوقف الدعم عن إسرائيل

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الخميس، 01-02-2024 07:14 ص

قاض أميركي يؤيد "العدل الدولية" رغم رفضه دعوى لوقف الدعم عن إسرائيل

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الوكيل الاخباري - رفض قاض فدرالي أميركي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعوى قضائية لوقف الدعم الأميركي لإسرائيل استنادا إلى سابقة قضائية، لكنه أكد أن "الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية".

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وأضاف أن الأدلة تشير إلى أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة قد تشكل إبادة جماعية.


ورأى القاضي أن "من واجب كل فرد مواجهة حصار غزة ولكن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية".


وأضاف أن المحكمة تناشد المدعى عليهم "دراسة نتائج دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة".


 




 

 


 

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