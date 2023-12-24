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الأحد، 24-12-2023 11:01 م

لمواجهة انتحار الجنود.. إنشاء فرق نفسية بجيش الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر "إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة".اضافة اعلان


وقالت نقلا عن مسؤولين بقسم التأهيل إنه "سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية".

وأضافت الصحيفة أن "الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال".


 




 

 


 

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