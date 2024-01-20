السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

مستعمرون يعتدون على فلسطينيين شرق رام الله

صندوق النقد العربي: معدلات التضخم في الأردن معتدلة

10 شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مالية النواب تنهي مناقشات موازنة 2024 الأسبوع الحالي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويستولي على عدد من المركبات جنوب الخليل

السبت، 20-01-2024 03:33 م

مستعمرون يعتدون على فلسطينيين شرق رام الله

WafaImage.jfif-df5c48ca-5bf9-4c0b-a383-b321cba084eb.jpg-f3ded8af-216d-4655-9fe4-9f26cd8a93d0


الوكيل الإخباري- اختطف مستعمرون، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا ، واعتدوا على آخرين بالضرب، وسرقوا أغناما شرق رام الله.

اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية رمون إبراهيم سليمان، إن مجموعة من المستعمرين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "جسر الخلة" بين رمون ودير دبوان، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم برضوض، وكسور، جرى نقلهم للمستشفى.


ولفت سليمان إلى أن المستعمرين سرقوا عددا من رؤوس الأغنام من المنطقة، قبل أن ينسحبوا من المكان. 


ونقلا عن شهود عيان، أن مستعمرين اختطفوا الشاب رضوان عواودة أثناء تواجده في المنطقة ذاتها، ثم سلموه بعدها لجيش الاحتلال. 

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
01074365080232277830306887535787

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

11

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

414

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

QNA_PALESTINEE_ITIKALAT_18_6_2023

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

thumbs_b_c_11e769d57c70dd89e614d08d9a865de5

10 شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الدامون-730x438

نادي الأسير: معتقلون تعرضوا للتنكيل والتعذيب في "مجدو" منذ بدء العدوان

أخبار متعلقة
YCR0I

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من رام الله

ككك

الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة خالدة جرار في رام الله

الاحتلال 7

جيش الاحتلال يقتحم مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة

3مواجهات.jpg-782c236d-c05a-4268-ad6f-27142aaa5645

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص ويحتجز آخرين في كفر نعمة

595215_1700388872

الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله

ecf04c55c85669dc46397da8e17bcf66

الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل شمال رام الله ويداهم عدة منازل