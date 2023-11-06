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الإثنين، 06-11-2023 07:52 ص

مقاتل إسباني في صفوف الجيش الإسرائيلي.. مقابل هذا المبلغ أسبوعيا !

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الوكيل الاخباري - كشف مقاتل إسباني يدعى بيدرو دياز فلوريس لصحيفة "إل موندو" إنه يقاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي مقابل "مبلغ مادي كبير".

وشرح الجندي بالتفصيل الظروف التي يعيشها في صفوف الجيش الإسرائيلي في ظل الحرب الدائرة ضد حركة حماس. 

وقال: "لقد جئت من أجل المال، إنهم يدفعون جيدا ويقدمون معدات جيدة ، الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع".

وأضاف: "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة الإسرائيلية".

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