وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10812

الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة الى 10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين منذ بدء العدوان على غزة.



وأضاف القدرة بمؤتمر صحفي من مستشفى الشفاء عن توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال.

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وتابع " الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بحق الجرحى والمرضى بالمستشفيات والأونروا أدارت ظهرها لسكان القطاع عموما وتركت الأطفال فيه دون تطعيم."



وأشار إلى أن 900 ألف من سكان غزة وشمالي القطاع باتوا بلا مأوى ولا دواء ولا حماية.

وختم "أطلقنا نداءات استغاثة دون استجابة."

