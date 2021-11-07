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الأحد، 07-11-2021 03:42 م

100 مستوطن يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري-اقتحم 100 مستوطن، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن هؤلاء المستوطنين بينهم 28 من عناصر مخابرات الاحتلال، و10 من طلاب المعاهد الدينية، ووزير الزراعة الإسرائيلي السابق أوري أرائيل، اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.


وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

 

وفا

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